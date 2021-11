Feuerwehr im Großeinsatz

Vier Verletzte nach Brand in Wohnblock

29.11.2021, 10:21 Uhr | t-online, fas

In einem Wohnblock in Mettmann brannte es am Sonntagabend. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und rettete mehrere Menschen über Drehleitern. Vier Personen kamen verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mettmann bei Düsseldorf sind am Sonntagabend vier Personen schwer verletzt worden. Eine Bewohnerin schwebte zunächst in Lebensgefahr, wie die Feuerwehr Mettmann am Montag mitteilte.

Die Feuerwehr war am Sonntagabend gegen 18.42 Uhr alarmiert worden. Als sie am Unglücksort eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses. Mehrere Personen standen auf den Balkonen und an den Fenstern. Im ganzen Haus erschwerte dichter Rauch die Rettungsarbeiten.

Feuer in Mettmann: Mehrere Wohnungen unbewohnbar

Die Feuerwehrleute retteten sechs Personen über Leitern, fünf weitere wurden durch das Treppenhaus evakuiert. Insgesamt mussten 48 Bewohner das Haus verlassen. Vier Personen seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete die Feuerwehr. Bei einer Bewohnerin bestehe akute Lebensgefahr. Durch die massive Rauchentwicklung seien mehrere Wohnungen zurzeit unbewohnbar.

Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unklar.