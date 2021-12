Düsseldorf

Mobilfunk-Standard LTE: Noch gut 30 "weiße Flecken" in NRW

03.12.2021, 11:17 Uhr | dpa

In der Versorgung mit dem Mobilfunk-Standard LTE gibt es in NRW noch gut 30 "weiße Flecken", in denen keine oder eine mangelhafte Versorgung in allen drei Mobilfunknetzen vorliegt. Diese Lücken sollen bis Ende 2022 geschlossen werden, wie aus einer Freitag bekannt gewordenen Antwort des NRW-Wirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage von zwei Abgeordneten der SPD-Fraktion hervorgeht. Das Ministerium unterstütze die Schließung der Lücken etwa durch das Angebot von Landesliegenschaften als potenzielle Standorte für die LTE-Basisstationen der Netzbetreiber Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica. Den Angaben zufolge befanden sich Ende Juni 99,5 Prozent aller Haushalte in Nordrhein-Westfalen in mindestens einem LTE-Netz. Damit sei NRW bundesweit unter den Flächenländern führend.