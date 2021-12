Düsseldorf

Reallöhne in NRW bleiben trotz hoher Inflation unverändert

22.12.2021, 08:51 Uhr | dpa

Die effektiven Brutto-Monatsverdienste der in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen sind trotz hoher Inflationsrate stabil. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes (IT.NRW) in Düsseldorf vom Mittwoch blieben die Löhne und Gehälter im dritten Quartal 2021 real (preisbereinigt) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert.

Den Angaben nach sind die Zuwächse bei den Nominallöhnen um 4,2 Prozent aber vollständig durch den Anstieg der Verbraucherpreise um ebenfalls 4,2 Prozent aufgezehrt worden.