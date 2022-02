Düsseldorf

Mietstation für Lasten-E-Bikes öffnet in Düsseldorf

03.02.2022, 02:27 Uhr | dpa

In Düsseldorf wird heute die erste Mietstation für Lasten-E-Bikes in der Landeshauptstadt eröffnet. Die Lastenräder sollen den Transport von Kindern und Waren ohne Auto und damit den Verzicht auf einen eigenen Pkw in der Innenstadt erleichtern.

Der Lastenrad-Automat wird rund um die Uhr zugänglich sein. Die Lastenräder können dort ausgeliehen werden, müssen aber auch wieder dorthin zurückgebracht werden. Buchung und Bezahlung erfolgt per App. Entwickelt wurde das kommunale Angebot von städtischen Tochterunternehmen.