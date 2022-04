Vier Verletzte in NRW

Balkon bricht ab – Menschen stürzen in die Tiefe

21.04.2022, 20:11 Uhr | pb, t-online

Rettungsdienst in NRW (Symbolfoto): In Mönchengladbach wurden bei einem Unglück vier Menschen verletzt. (Quelle: Justin Brosch/imago images)

Unglück in NRW: Ein Teil eines Balkons bricht von einem Mehrfamilienhaus plötzlich ab, mehrere Menschen stürzen in die Tiefe. Sie werden teils schwer verletzt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

In Mönchengladbach sind am Donnerstagabend vier Menschen bei einem Unglück in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden – teilweise offenbar schwer. Ein Polizeisprecher erklärte t-online, dass an dem Haus im Stadtteil Odenkirchen ein Brüstungsgeländer aus bislang ungeklärter Ursache abgerissen war. Zunächst hatte RTL berichtet.

Dabei stürzten wohl auch einige Personen aus dem Obergeschoss des Hauses in der Straße Am Kammerhof in die Tiefe. Der Sprecher: "Es hat auch Abstürze gegeben, ob alle vier aus der vierten Etage des Hauses gestürzt sind, lässt sich gerade noch nicht sagen."



Gegen 18.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert, um bei den Rettungsmaßnahmen zu unterstützen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war zunächst unklar.