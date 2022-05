Keine Pflicht, aber Masken-Empfehlung im Wahllokal

Wer seine Stimme f├╝r die Landtagswahl am 15. Mai pers├Ânlich abgeben will, muss in den Wahlr├Ąumen keine Corona-Schutzmaske tragen. Empfohlen wird es aber. "Mit dem Aufsetzen einer Maske k├Ânnen wir unsere eigene Gesundheit sch├╝tzen und zugleich zum Infektionsschutz der ehrenamtlichen Wahlvorstandsmitglieder, die am Wahltag viele Stunden im Dienste der Demokratie vor Ort sind, beitragen", erkl├Ąrte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Donnerstag in D├╝sseldorf. "G├Ąnzlich auf Nummer sicher geht, wer seinen eigenen Stift zur Ausf├╝llung des Stimmzettels mitbringt."