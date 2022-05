Corona-Inzidenz liegt in NRW bei 467,6

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstag bei 467,6. Die NRW-Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt 17.540 Neuinfektionen im bevölkerungsreichsten Bundesland. Und 30 weitere Todesfälle wurden binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Der rückläufige Trend hält demnach an: Vor vier Wochen (14. April) hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW noch bei 920,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gelegen. Vor einer Woche (5. Mai) betrug der Wert 519,2 im Land.