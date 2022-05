Grünen-Geschäftsführerin: Menschen wollen Grüne in Regierung

Die Politische Gesch├Ąftsf├╝hrerin der Bundes-Gr├╝nen, Emily B├╝ning, hat den Erfolg ihrer Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen bejubelt. "Was f├╝r ein Erfolg - eine Woche nach dem historisch besten Wahlergebnis in Schleswig-Holstein jetzt auch im bev├Âlkerungsreichsten Bundesland NRW", schrieb B├╝ning am Sonntag auf Twitter. "Das zeigt, die Menschen wollen, dass wir Gr├╝ne regieren." Sie gratulierte Spitzenkandidatin Mona Neubaur und allen Wahlk├Ąmpfern und Wahlk├Ąmpferinnen.