Umsatz im Gastgewerbe verdoppelt sich im März im Vergleich

Mit dem Abflauen der Corona-Pandemie erholt sich das Gastgewerbe in Nordrhein-Westfalen allmĂ€hlich. Unter BerĂŒcksichtigung der Preisentwicklung habe sich der Umsatz im MĂ€rz 2022 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat (MĂ€rz 2021) mehr als verdoppelt (+104 Prozent), teilte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Freitag mit. Gemessen am Vormonat Februar stieg er um fast 21 Prozent. Das Niveau von vor der Pandemie haben die Betriebe im Gastgewerbe aber noch nicht wieder erreicht. GegenĂŒber MĂ€rz 2019 lagen die UmsĂ€tze noch um 28,9 Prozent niedriger.