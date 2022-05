Verband setzt auf Ausbau der erneuerbaren Energie

Der Vorsitzende des Landesverbands Erneuerbare Energien, Reiner Priggen, erwartet von einer m├Âglichen schwarz-gr├╝nen Regierung in NRW einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. H├╝rden f├╝r den Ausbau von Windkraft und Photovoltaik sollten dann abgebaut werden, sagte Priggen der Deutschen Presse-Agentur. "Ich kann mir eine Regierungsbildung nicht vorstellen, die nach dem, was passiert ist, sowohl in der Klimafrage als auch der Energieversorgung durch die Ukraine, jetzt nicht die Weichen stellt, dass wir in NRW viel mehr tun k├Ânnen als bisher", sagte Priggen.