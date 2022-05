Schüsse in Duisburg: NRW bestellt Videoüberwachungsanlagen

Nach den Sch├╝ssen in Duisburg mit vier Verletzten hat die Polizei nicht nur rund um den Tatort Kameras aufgestellt, sondern zus├Ątzlich zehn mobile ├ťberwachungsanlagen f├╝r den landesweiten Einsatz bestellt. "Die Polizei kann und darf sich nicht auf zuf├Ąllige Amateur-Aufnahmen verlassen", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Die ├ťberwachungsanlagen sollten im dritten Quartal des Jahres geliefert und an neuralgischen Punkten in NRW-St├Ądten eingesetzt werden.

Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen der Rockergruppe Hells Angels und einem t├╝rkisch-arabischen Clan in Duisburg waren am vergangenen Mittwochabend mindestens 19 Sch├╝sse gefallen. Die Polizei hatte daraufhin am Tatort Kameras auf zwei Anh├Ąngern aufgestellt. Weniger als eine Woche sp├Ąter fielen am Dienstagmittag im Essener Norden erneut Sch├╝sse. Es gibt einen Schwerverletzten, einen 34 Jahre alten Mann aus Bottrop. Die Hintergr├╝nde waren zun├Ąchst unklar.