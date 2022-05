Schießerei: Polizei identifiziert rund 90 Beteiligte

Nach einer Schie├čerei zwischen Rockern und Clan-Angeh├Ârigen in Duisburg hat die Polizei inzwischen rund 90 mutma├člich Beteiligte identifiziert. Das sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die "WAZ" hatte zuvor berichtet.

Die "WAZ" bezog sich auf Informationen des Leiters der Polizeiinspektion Duisburg 1 Nord gegen├╝ber Lokalpolitikern in der Bezirksvertretung Hamborn. Dort habe Polizeidirektor Christian Draeger gesagt: "Wir hatten Gl├╝ck, dass es keine Toten gab." Die gefundenen Einsch├╝sse in H├Ąuserfassaden und Autos h├Ątten sich alle in K├Ârperh├Âhe befunden: "Hier wurde auf Menschen gezielt, und nicht einfach in die Luft geschossen."