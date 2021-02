In Thüringer Innenstädten

Polizei registriert mutmaßliche Verstöße gegen Ausgangssperre

22.02.2021, 08:00 Uhr | dpa

Besonders junge Menschen sollen sich in Erfurt nicht an die bis zuletzt geltende Ausgangssperre gehalten haben. Vor allem in Thüringens Innenstädten registrierten die Ordnungsbehörden Verstöße.

Polizisten und andere Ordnungskräfte haben vor allem in Thüringens Innenstädten mutmaßliche Verstöße gegen die zuletzt geltende landesweite, nächtliche Ausgangssperre festgestellt. Unter anderem in Erfurt, Schmalkalden und Meiningen hätten sich Menschen dort nach Beginn der Ausgangssperre noch unberechtigterweise aufgehalten, erklärten eine Sprecherin der Stadtverwaltung Erfurt und ein Sprecher des zuständigen Landratsamtes in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Besonders junge Menschen hätten sich oft nicht an diese Corona-Beschränkung gehalten.

Alleine die Thüringer Polizei zeigte in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben Hunderte Menschen wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Ausgangssperre an. Zusätzlich kontrollierten Mitarbeiter der Kommunen die Einhaltung dieser Regelung.

Von Mitte Dezember bis vergangenen Freitag galt in Thüringen eine landesweite, nächtliche Ausgangssperre. Die Menschen durften ihre Wohnungen zwischen 22 und 5 Uhr nur aus einem triftigen Grund verlassen – etwa für den Weg zur Arbeit oder einen Spaziergang mit dem Hund. Diese Ausgangssperre ist mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung aufgehoben worden.