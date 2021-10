Erfurt

Leichter Abfall bei Corona-Inzidenz in Thüringen

03.10.2021, 10:14 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen leicht gesunken. Am Sonntag lag die Zahl der registrierten wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei 74,9, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Am Samstag hatte sie bei 75,3 gelegen. Es kamen seitdem 170 neue Fälle und kein weiterer Todesfall hinzu. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 64,2. Damit liegt der Freistaat weiter über dem Bundesdurchschnitt, der zuletzt auch leicht sank (Vortag 64,4).

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen weist der Unstrut-Hainich-Kreis mit 135,7 aus. Landesweit die niedrigste Inzidenz hatte am Sonntag der Landkreis Sonneberg mit einem Wert von 22,8.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben sich im Freistaat nachweislich 136.118 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert; 4415 starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.