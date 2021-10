Erfurt

Gut 12 Euro Stundenlohn für Gastronomen und Friseure

27.10.2021, 14:43 Uhr | dpa

Ausgebildete Friseure und Beschäftigte in der Gastronomie haben im Jahr 2020 in Thüringen am wenigsten verdient. Sie kamen auf einen durchschnittlichen Bruttostundenlohn von knapp über 12 Euro und lagen damit deutlich unter dem landesweiten Mittel von 16,85 Euro, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Am meisten verdienten demnach Beschäftigte im Bereich Telekommunikation mit 21,87 Euro.

Gastromitarbeiter der statistisch definierten Leistungsgruppe 3, für die in der Regel eine Ausbildung erforderlich ist, erhielten ohne Sonderzahlungen 12,27 Euro brutto. Bei den Erbringern sonstiger persönlicher Dienstleistungen, zu denen Friseure zählen, waren es 12,36 Euro.

Auch im Güterverkehr und bei Umzugsunternehmen waren die Stundenlöhne mit 12,77 Euro unter dem Landesschnitt. Im Bereich Heime, zu dem auch Pflegeberufe gehören, lagen die Löhne mit 17,57 Euro hingegen darüber.

In Deutschland wird über eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro je Stunde diskutiert. SPD, Grüne und FDP hatten einen entsprechenden Vorschlag in ihrem Sondierungspapier verankert. Wirtschaftsverbände kritisierten die Pläne. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sprach sich hingegen dafür aus.