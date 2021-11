Erfurt

Corona-Infektionslage verschärft sich in Thüringen weiter

10.11.2021, 08:31 Uhr | dpa

Die Corona-Infektionslage in Thüringen hat sich am Mittwoch weiter verschärft. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg laut Robert Koch-Institut auf 454,9, nachdem sie am Dienstag 439,7 betragen hatte. Damit war Thüringen nach Sachsen weiter das Bundesland mit dem zweithöchsten Wert. Dieser gibt an, wie viele Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet wurden. Bundesweit kletterte der Wert auf 232,1 - so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Laut RKI kamen in Thüringen 2022 neue Corona-Fälle dazu. Negativ-Spitzenreiter unter den Regionen ist der Landkreis Sonneberg mit einer Inzidenz von 787,1. Auch der Landkreis Gotha wies mit einem Wert von 709 eine über der 700er-Marke liegende Inzidenz auf. Vergleichweise gering war die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Eichsfeld mit 378, was aber immer noch deutlich über dem Bundesdurchschnitt lag.

Nach Angaben des RKI wurden 35 neue Todesfälle registriert. Damit sind seit Beginn der Pandemie 4621 Corona-Patienten in Thüringen gestorben.