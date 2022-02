Erfurt

Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter an

07.02.2022, 08:32 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montag 766,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Sonntag lag der Wert noch bei 740,6 und am Samstag bei 697,0. Deutschlandweit verzeichnet der Freistaat damit trotzdem nach wie vor das mit Abstand niedrigste Infektionsgeschehen. Bundesweit kletterte die Inzidenz mit 1426,0 erneut auf einen Höchstwert (Vortag: 1400,8).

Der Saale-Holzland-Kreis verzeichnete am Montag mit 1069,8 die höchste Inzidenz unter den Regionen in Thüringen. Den niedrigsten Wert wies der Kreis Saalfeld-Rudolstadt mit 485,6 aus.

Die Gesundheitsämter in Thüringen meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 1131 neue Ansteckungen. Weitere Todesfälle wurden nicht registriert. Seit Beginn der Pandemie sind 6447 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.