Urteil zum Dauerstreit um Überstundenbezahlung erwartet

Mit der Bezahlung von ├ťberstunden, die t├Ąglich zehntausendfach in Deutschland geleistet werden, besch├Ąftigt sich am Mittwoch (9.45 Uhr) das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Dabei geht es um die Frage, ob Arbeitnehmer ihre Anspr├╝che auf Bezahlung von Mehrarbeit bei Streit k├╝nftig leichter vor Gericht durchsetzen k├Ânnen. Hintergrund ist das sogenannte Stechuhr-Urteil des Europ├Ąischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019, nach dem Arbeitgeber verpflichtet sind, die volle Arbeitszeit ihrer Besch├Ąftigten systematisch zu erfassen.