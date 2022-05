Bundesrichter: Beweislast für Überstunden bei Arbeitnehmern

Im Streit um die Bezahlung von ├ťberstunden k├Ânnen Arbeitnehmer in Deutschland nicht auf ein vereinfachtes Verfahren hoffen. Sie m├╝ssten bei Verg├╝tungsanspr├╝chen auch k├╝nftig darlegen, dass die Zahl an ├ťberstunden notwendig, angeordnet, geduldet oder zumindest nachtr├Ąglich vom Arbeitgeber gebilligt wurde, entschied das Bundesarbeitsgericht am Mittwoch in einem Grundsatzurteil in Erfurt (5 AZR 359/21). An der Darlegungs- und Beweislast der Arbeitnehmer im ├ťberstundenprozessen ├Ąndere das in Deutschland viel diskutierte Stechuhr-Urteil des Europ├Ąischen Gerichtshofs (EuGH) zur t├Ąglichen Arbeitszeiterfassung nichts.