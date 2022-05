Landtag beschäftigt sich mit Hochschulbau in Thüringen

Rund 30 Millionen Euro will Th├╝ringen in diesem Jahr in den Hochschulbau investieren. Es geht dabei nach Angaben des Wissenschaftsministeriums unter anderem um Projekte an der Schiller-Universit├Ąt Jena, der Universit├Ąt Erfurt und der Bauhaus-Universit├Ąt Weimar. Mit der Zukunft des Hochschulbaus besch├Ąftigt sich am Freitag (9.00 Uhr) auch der Landtag in Erfurt. Die Fraktionen von Linke, SPD und Gr├╝nen haben dazu einen Antrag vorgelegt. Sie wollen die Infrastruktur der Hochschulen langfristig erhalten und zukunftsfest machen. In den vergangenen zehn Jahren seien rund 600 Millionen Euro an ├Âffentliche Mitteln in den Hochschulbau im Freistaat geflossen, hie├č es.