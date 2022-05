Konjunkturelle Unsicherheit in der Wirtschaft wächst

Die Hoffnung auf einen schnellen Aufschwung mit Ende der Corona-Beschr├Ąnkungen ist in der Th├╝ringer Wirtschaft verpufft. W├Ąhrend eine Mehrheit der Unternehmen ihre aktuelle Lage noch mit gut oder befriedigend bewertet, rechnen viele in Zukunft mit st├Ąrkeren Beeintr├Ąchtigungen durch Lieferengp├Ąsse und hohe Energiepreise. Das ergaben Konjunkturumfragen der drei Th├╝ringer Industrie- und Handelskammern (IHK), die am Donnerstag ver├Âffentlicht wurden.

Die wirtschaftliche Erholung sei ausgebremst, die Liste der Konjunkturrisiken werde l├Ąnger, erkl├Ąrte die IHK Erfurt. Der Krieg in der Ukraine, die Preisexplosion bei Energie und Rohstoffen sowie die Null-Covid-Strategie in China dr├╝ckten die Stimmung der Unternehmer, berichtete die Kammer in Ostth├╝ringen. "Die Gesch├Ąftslage ist so gut wie zuletzt vor drei Jahren, doch f├╝r viele Unternehmen sind die n├Ąchsten Monate schwer absehbar", res├╝mierte die IHK S├╝dth├╝ringen. Gro├če Sorgen gebe es wegen der Gefahr von Arbeitsplatzverlusten in der energieabh├Ąngigen Th├╝ringer Glasindustrie.