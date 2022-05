CDU-Fraktionschef: Förderwirrwarr für Kommunen beenden

CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt hat der Landesregierung einen F├Ârderwirrwarr bei Programmen f├╝r die Th├╝ringer Kommunen vorgeworfen. "In Th├╝ringen gibt es etwa 110 F├Ârderprogramme, auf die die Kommunen zugreifen k├Ânnten. In machen F├Ârdert├Âpfen stecken nur wenige Millionen Euro", sagte Voigt am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Viele Kommunen, vor allem kleine, verzichteten auf Geld, weil sie das aufwenige Antragsverfahren scheuten. "Wir verlangen, die Programme auf etwa 30 zu verringern, ohne dass sinnvolle F├Ârderm├Âglichkeiten oder Geld verloren gehen."