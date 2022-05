AfD verlangt Sondersitzung des Landtags zu Schulgeld

Die AfD-Fraktion hat wegen der Wiedereinf├╝hrung von Schulgeld f├╝r Auszubildende in Gesundheitsberufen an freien Schulen eine Sondersitzung des Landtags beantragt. Ziel sei es, die Entscheidung der Landesregierung r├╝ckg├Ąngig zu machen, erkl├Ąrte die oppositionelle AfD-Fraktion am Mittwoch in Erfurt. Das Bildungsministerium hatte seine umstrittene Entscheidung vergangene Woche mit fehlenden Geldern nach dem Sparbeschluss des Landtags begr├╝ndet. Die Kosten├╝bernahme durch das Land war erst im vergangenen Jahr eingef├╝hrt worden.