Nach sechswöchiger Sperrung

Bahn zwischen Essen und Duisburg fährt wieder

26.08.2019, 09:30 Uhr | cf, t-online.de

Sechs Wochen lang hat die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Essen und Düsseldorf gedauert. Für Zehntausende Fahrgäste gibt es jetzt eine gute Nachricht.

Die Bahnstrecke zwischen Essen und Duisburg ist seit Montagmorgen wieder in Betrieb, meldet die Bahn. Mehr als sechs Wochen war die Strecke für den Fernverkehr und teilweise auch für den Regionalverkehr gesperrt.



Zahlreiche Zugverbindungen fielen aus oder wurden umgeleitet, Pendler mussten auf Ersatzbusse umsteigen. Von den Sperrungen waren laut Bahn bis zu 80.000 Fahrgäste täglich betroffen. Allerdings sollen sich laut WDR nur wenige Reisende beschwert haben.

Bahn investiert 40 Millionen Euro

In den sechswöchigen Sommerferien fanden auf der Strecke mehrere Baumaßnahmen parallel statt. So wurden laut Bahn unter anderem 22 Kilometer neue Schienen, 13 neue Weichen und 150.000 Meter neue Kabel verlegt. 40 Millionen Euro kosteten die Sanierungsarbeiten.







Künftig sind noch weitere Baumaßnahmen an vier Bahnhöfen in der Region, auch am Essener Hauptbahnhof, geplant. So müssen dort nach Bahn-Angaben neun Weichen erneuert werden. Einen Termin nennt das Unternehmen allerdings noch nicht.