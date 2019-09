Kollision mit zwei Autos

Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Essen

17.09.2019, 11:14 Uhr | cf, t-online.de

Blaulicht leuchtet auf einem Polizeiauto: Ein Motorradfahrer ist in Essen nach einem schweren Verkehrsunfall gestorben. (Quelle: J. Große/Symbolbild/imago images)

Eine Autofahrerin in Essen ist aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Wenig später starb er dort.

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagmorgen nach einem Unfall auf der Pferdebahnstraße in Essen gestorben. Gegen 6.50 Uhr sei eine Autofahrerin aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, sagte eine Polizeisprecherin t-online.de. Dabei kollidierte sie mit dem Motorradfahrer, der daraufhin gegen ein hinter ihm fahrendes Auto geschleudert wurde.







Schwer verletzt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Morgen, bestätigte eine Polizeisprecherin. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.