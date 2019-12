Keinen Fahrschein dabei

Essenerin bespritzt Ticket-Kontrolleur mit Muttermilch

02.12.2019, 14:29 Uhr | t-online.de

Weil eine Frau aus Essen keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, bespritzte sie einen Fahrkartenkontrolleur mit Muttermilch. Beamte nahmen sie später mit auf die Wache. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Eine 31-jährige Frau aus Essen hat am Samstagmittag einen Fahrkartenkontrolleur in Gelsenkirchen mit Muttermilch bespritzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau und ihr Begleiter fuhren ohne gültigen Fahrschein mit der Straßenbahn. Ein Kontrolleur forderte die beiden deshalb auf, an der Haltestelle "Am Stadthafen" auszusteigen, um die Personalien aufzunehmen. Als sie dort standen, entblößte die Essenerin ihre Brust und bespritzte den Kontrolleur mit Muttermilch. Ihr Begleiter konnte fliehen.

Mehrere Polizeibeamte kamen hinzu. Die als aggressiv beschriebene 31-Jährige wehrte sich gegen die Kontrolle ihrer Personalien und musste fixiert werden. Weil sie keinen Ausweis dabei hatte, wurde sie zur Identitätsfeststellung vorübergehend auf die Wache gebracht.







Die Polizei leitete nun ein Strafverfahren wegen Schwarzfahrens ein und ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.