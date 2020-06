Zugverkehr und Autobahn beeinträchtigt

Bombe in Essener Innenstadt erfolgreich entschärft

10.06.2020, 07:27 Uhr | dpa

Ein entschärfte Weltkriegsbombe liegt in einer Baustelle (Symbolbild): In der Essener Innenstadt ist ein Blindgänger gefunden worden. (Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa)

In der Essener Innenstadt ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Für die Entschärfung mussten sowohl Bahnstrecken als auch eine Ausfahrt der Autobahn 40 gesperrt werden.

In Essen ist am Dienstagabend eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Der Blindgänger wurde am Dienstag im Ostviertel entdeckt. Die Bahn-Hauptstrecke zwischen Essen und Bochum wurde am Dienstagabend wegen der Entschärfung aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Betroffen waren auch die Strecken nach Gelsenkirchen und Essen-Steele, wie ein Bahn-Sprecher in Düsseldorf sagte. Für die Dauer der Entschärfung fuhr kein Zug. 2.500 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Gegen 21 Uhr war der Blindgänger entschärft. Danach wurden die Sperrungen aufgehoben, Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren.

+++ Geschafft: Der Blindgänger an der Elisenstraße im Ostviertel wurde soeben entschärft! 💪

Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dass die Entschärfung so reibungslos über die Bühne gegangen ist. ❤ #EBombe pic.twitter.com/5yk4bIAnfg — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) June 9, 2020

Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe war am Dienstag am Rande der Essener Innenstadt bei Sondierungsarbeiten gefunden worden. Sie musste noch am selben Tag entschärft werden. In der Hauptgefahrenzone waren rund 2.500 Menschen gemeldet, die sich in dieser Zeit nicht dort aufhalten dürfen.



Im weiteren Bereich leben 6.000 Menschen, die unter anderem ihre Häuser nicht verlassen durften. In der Evakuierungszone befand sich auch die Essener Hauptfeuerwache. Die wichtige Ruhrgebietsautobahn 40 sei nicht betroffen, nur eine Essener Ausfahrt werde gesperrt, hieß es.