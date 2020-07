Flucht vor der Polizei

Mann springt mit Hund vom Balkon

13.07.2020, 12:12 Uhr | t-online.de

Weil ein Hund in einer Essener Wohnung nicht aufgehört hat zu bellen, haben Nachbarn die Polizei gerufen. Die Beamten wollten den Welpen wegen fehlender Papiere mitnehmen. Sein Herrchen wollte das verhindern.

In Essen ist ein betrunkener 22-Jähriger in der Nacht zu Montag vom Balkon seiner Wohnung im ersten Stock mit einem Hundewelpen auf dem Arm gesprungen, um der Polizei zu entkommen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend mit Berufung auf die Polizei.

Wie der WDR berichtet, haben mehrere Nachbarn gegen 2 Uhr nachts die Polizei wegen Ruhestörung gerufen, da der Hund nicht aufgehört haben soll, zu bellen. Als die Beamten eintrafen, konnte der Besitzer des Tieres keine Papiere für ihn vorweisen. Es handelte sich wohl um einen American-Stafford-Welpen, berichtet die "WAZ". Die Rasse fiele demnach unter die in Deutschland verbotenen, gefährlichen Listenhunde.

Weil die Polizisten den Hund mitnehmen wollten, nahm der Mann den Hund an sich und sprang aus dem Balkon in sieben Metern Höhe. Der Mann entkam zunächst, wurde aber später verletzt aufgegriffen. Das Tier befand sich noch unter dem Balkon. Es wurde zur Untersuchung in eine Tierklinik gebracht. Nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand lagen nicht vor. Nun soll es sich in einem Tierheim befinden.

Der stark alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen. Er kam, wie seine betrunkene Frau, zur Ausnüchterung ins Gewahrsam. Das Jugendamt nahm die beiden Kleinkinder, die sich in der Wohnung befanden, in Obhut.