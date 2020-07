Hubschrauber im Einsatz

Messer-Attacke auf Frau in Essen – Tatverdächtige stellt sich

22.07.2020, 17:59 Uhr | t-online.de

Im Nordviertel in Essen ist eine Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der tatverdächtige Ex-Freund des Opfers war zunächst auf der Flucht.

In Essen ist eine Frau am Mittwochvormittag gegen 9.15 Uhr an der Sigsfeldstraße von einem Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Passanten beobachteten den Angriff und riefen sofort Polizei und Rettungsdienst. Das teilte die Polizei mit. Das Opfer, eine 24-jährige Essenerin, wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem mutmaßlichen Angreifer soll es sich um ihren ehemaligen Lebensgefährten handeln. Der 25-jährige in Würselen geborene Mann hat sich am Nachmittag der Polizei gestellt.

Polizei fahndete mit Hochdruck

Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach dem zunächst flüchtigen Tatverdächtigen. Ein Spürhund, ein Helikopter und eine Drohne kamen am Vormittag im Umfeld der B224 zum Einsatz. Auch seine Wohnung wurde durchsucht und zahlreiche Kontaktpersonen befragt. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte nahe des Fluchtweges aufgefunden werden. Diese wird jetzt spurentechnisch untersucht.

Im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen rief der Gesuchte am Nachmittag bei der Polizei an und teilte seinen aktuellen Aufenthaltsort in Altenessen-Süd mit. Er konnte kurze Zeit später an der Haltestelle Ellernplatz ohne Gegenwehr festgenommen werden. Er soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.