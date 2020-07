Polizei sucht Zeugen

Geldautomat in Essen gesprengt – Haus geräumt

30.07.2020, 10:21 Uhr | dpa, t-online.de

Blaulicht an einem Polizeiauto (Symbolbild): In Essen ist ein Geldautomat gesprengt worden. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Nachdem ein Geldautomat in Essen-Karnap gesprengt worden ist, musste das Gebäude geräumt werden. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

In Essen-Karnap ist ein Geldautomat im Foyer einer Bankfiliale gesprengt worden. Nach der Explosion am frühen Donnerstagmorgen sind knapp 15 Menschen vorsorglich aus dem Haus am Karnaper Markt evakuiert worden. Ein Statiker soll laut Angaben der Polizei das Gebäude überprüfen. Verletzt wurde niemand. Große Teile des Erdgeschosses wurden allerdings verwüstet – die Fassade sei beschädigt worden und Glassplitter seien meterweit geflogen, berichtet die Polizei.



Anwohner in #Essen-Karnap wurden am frühen Donnerstagmorgen (30.07.) von mehreren Detonationen aufgeschreckt. Unbekannte Täter sprengten einen Geldautomaten in einer Bank. Trümmer flogen auf die Wege. Die Höhe einer möglichen Beute, ist noch unklar. Die Kripo ermittelt. pic.twitter.com/ytoz5ihbVz — nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) July 30, 2020

Mehrere Anwohner hatten nach dem Knall den Notruf gewählt. Gleichzeitig ging der Alarm der Bankfiliale los. Zeugen berichten, dass ein Motorrad oder Roller kurz nach der Explosion davongefahren sein soll. Außerdem wurde ein Cabriolet kurz darauf an der Karnaper Straße beobachtet.



Die Täter konnten unerkannt fliehen. Ob sie Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar. Die Polizei fahndet mit Hochdruck und setzt auch einen Hubschrauber ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auch in einem Supermarkt in Wülfrath im Kreis Mettmann ist in der selben Nacht ein Geldautomat gesprengt worden.