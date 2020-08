Essen

Tote bei Hochgeschwindigkeitsfahrt: Prozess gegen Fahrer

03.08.2020, 01:18 Uhr | dpa

Am Essener Amtsgericht geht es heute um einen tödlichen Autounfall bei einer Hochgeschwindigkeitsfahrt auf einer Autobahn im Ruhrgebiet. Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung ist ein 25 Jahre alter Autofahrer aus Essen. Er soll am späten Abend des 20. März 2019 bei mindestens 286 Stundenkilometern die Kontrolle über seinen 570 PS starken Sportwagen verloren haben und von der A52 abgekommen sein. Dabei wurde die 18 Jahre alte Beifahrerin aus dem Auto geschleudert und getötet. Der Fahrer wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Der Unfall geschah in einem Autobahnabschnitt im Essener Süden, in dem es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt.

Ein Sachverständigengutachten der Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Wagen zwischen 286 und 314 Stundenkilometern schnell gewesen war, als der Unfall geschah. Der Fahrer soll es nach einer unbeabsichtigten Lenkbewegung nicht mehr geschafft haben, den Wagen wieder in den Griff zu bekommen, weil er durch die hohe Geschwindigkeit überfordert gewesen sein soll. Das Strafgesetzbuch sieht für fahrlässige Tötung bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe vor. In dem Verfahren treten die Eltern der jungen Frau als Nebenkläger auf.