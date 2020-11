Kriminalpolizei ermittelt

Explosion in Essener Friseurgeschäft

14.11.2020, 13:40 Uhr | dpa

Lauter Knall und Rauchschwaden in Essen: In einem Friseursalon hat es eine Explosion gegeben. Die Polizei rätselt zu den Hintergründen und sucht nach zwei mutmaßlichen Tätern.

Ein lautstarker Knall, kaputte Scheiben und ein kurzzeitiger Brand: Nach einer Explosion in einem Friseurgeschäft in Essen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe seien noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die komplette Fensterfront sei entglast worden. Was genau im Laden zu Schaden kam, war zunächst nicht bekannt.

Anwohner hatten am späten Freitagabend zerberstende Scheiben sowie einen lauten Knall gehört und daraufhin den Notruf alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Zudem seien Rauchschwaden zu sehen gewesen. Es habe kurzzeitig gebrannt, sagte der Sprecher.

Zeugen sagten aus, dass zwei Männer vom Ort geflüchtet sein sollen. Einer der Tatverdächtigen soll dabei eine schwere Tüte unter dem Arm gehabt haben, hieß es. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Am Tatort stellte die Polizei eine unbekannte Substanz fest, die mutmaßlich die Explosion verursacht haben könnte.