Zeugen hörten Schuss

Schlägerei vor Essener Pizzeria sorgt für Großeinsatz der Polizei

22.02.2021, 08:12 Uhr | t-online

Ein Fahrzeug der Polizei in Essen (Symbolbild): Zu einem Streit in einer Pizzeria mussten mehrere Dutzend Polizisten ausrücken. (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

In einer Pizzeria in Essen ist ein Streit eskaliert. Die Polizei musste mit zahlreichen Einsatzkräften anrücken. Zeugen berichten, dass ein Schuss gefallen sei.

Ein Streit in einer Pizzeria hat in Essen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Einige Dutzend Polizeibeamte sollen im Einsatz gewesen sein, wie die "Bild" berichtet. Demnach hatte ein Zeuge am Samstag gegen 16.40 Uhr eine Schlägerei vor der Pizzeria "Avanti" gemeldet.



Die beteiligten Personen wurden von den Polizeibeamten festgesetzt und kontrolliert, heißt es. Eine Person soll mit auf die Wache genommen worden sein. Zeugen berichten laut "Der Westen", dass bei der Auseinandersetzung auf der Bochumer Landstraße sogar ein Schuss gefallen sei. Die Polizei konnte dies allerdings noch nicht bestätigen.

Einigen Beteiligten sei die Flucht vor der Polizei gelungen. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg. Bei dem Streit wurde eine Person am Kopf verletzt