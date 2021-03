Ein Mann verstorben

Gleisarbeiter werden in Essen von Zug erfasst

15.03.2021, 14:56 Uhr | dpa, AFP

Tödlicher Unfall in Essen: Eine S-Bahn ist in eine Gruppe von Gleisarbeitern gefahren. Ein Mann erlag seinen Verletzungen.

Eine S-Bahn ist in Essen am späten Sonntagabend in eine Gruppe von Gleisarbeitern gefahren. Ein Mann kam bei dem Unglück im Südosten der Ruhrgebietsstadt ums Leben, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Alle weiteren Arbeiter konnten sich demnach noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die 20 Gleisarbeiter sowie der Lokführer und ein Passagier wurden nach dem Vorfall von Notfallseelsorgern betreut.



Feuerwehr und Bundespolizei begleiteten die Fahrgäste nach dem Vorfall zum Hauptbahnhof. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Es werde ermittelt, hieß es. Der Hauptbahnhof war für mehrere Stunden gesperrt, wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte. Die Züge wurden umgeleitet.