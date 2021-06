Aus dem zweiten Stock

Vater und Sohn stürzen aus Fenster

20.06.2021, 11:48 Uhr | t-online

Rettungsdienst in der Stadt (Symbolbild): Beide Personen schweben nicht in Lebensgefahr. (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

Beim Spielen soll ein Kleinkind in Essen aus dem Fenster gefallen sein. Bei dem Versuch, den Sturz zu verhindern, ist auch der Vater hinterhergestürzt.

In Essen sind zwei Personen aus einem Fenster im zweiten Stock gefallen. Die "WAZ" berichtet, dass sich das Unglück am Samstagabend auf der Stauderstraße in Altenessen abgespielt habe. Nach ersten Erkenntnissen soll der dreijährige Junge offenbar am Fenster gespielt haben. Als er hinauskippte, versuchte der Vater noch, ihn festzuhalten und soll dann ebenfalls herausgefallen sein.

Die beiden wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Vordach habe Schlimmeres verhindert, heißt es bei "Der Westen".