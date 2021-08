Bewaffneter Überfall in Essen

Unbekannter raubt Neunjährigen mit Messer aus – Zeugen gesucht

30.08.2021, 16:53 Uhr | dpa, t-online

Ein Mann hält ein Messer auf der Straße (Symbolbild): In Essen wurde ein Grundschüler mit dem Messer bedroht und ausgeraubt. (Quelle: Rolf Kremming/imago images)

Auf seinem Schulweg ist ein Neunjähriger in Essen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei bittet mit einer Beschreibung um Hilfe bei der Suche nach dem flüchtigen Täter.

Ein junger Mann hat einen neunjährigen Jungen auf seinem Nachhauseweg von der Schule überfallen. Der Unbekannte floh nach der Tat. Nun bittet die Essener Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der unbekannte Täter hatte den Grundschüler nach Polizeiangaben am Freitagmittag auf dessen Heimweg im Bereich Bückmannshof/Ecke Schonnefeldstraße angesprochen. Demnach drückte er den Grundschüler am Freitag an eine Wand als der Junge ihm nicht seinen Schulrucksack geben wollte und laut "Nein" rief. Dabei zog er das Messer, bedrohte das Kind damit und riss ihm den Rucksack vom Rücken.

Täter flüchtet nach Überfall auf Roller

Der Täter ergriff danach mit einem City- oder E-Roller die Flucht in Richtung Gladbecker Straße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann im Alter zwischen etwa 17 und 21 Jahren soll den Schüler einige Tage vorher schon einmal angesprochen haben. Die Polizei suchte am Montag nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben.

Der Täter soll zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß sein und bei dem Überfall einen Oberlippenbart sowie einen blauen Kapuzenpullover getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, bittet die Essener Polizei, sich unter 0201-829 0 zu melden.