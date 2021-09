Die Kinder waren allein im Haus

Polizei sucht mit Fotos nach Einbrecherinnen

22.09.2021, 12:29 Uhr | t-online

Die Polizei in Essen fahndet mit Aufnahmen nach zwei Einbrecherinnen. Sie waren in ein Haus eingedrungen, in dem sie wohl niemanden mehr vermuteten. Doch da hatten sie die Rechnung ohne die Kinder gemacht.

Zwei Kinder sind in Essen Zeugen eines Einbruches in ihre eigene Wohnung geworden. Sie schlugen die Täterinnen in die Flucht. Mit Bildern einer Videokamera in der Wohnung sucht die Polizei Essen nun nach den Einbrecherinnen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat am 11. August in einem Mehrfamilienhaus an der Humboldtstraße. Dort hatte ein Vater kurz die Wohnung verlassen, als zwei unbekannte Frauen einbrachen. Während eine Wache hielt, lief die andere durch die Räume, wobei sie vom Sohn des Hauses entdeckt wurde. Dabei nahm sie eine Handtasche an sich.

Polizei bittet Zeugen in Essen um Hinweise

Der Grundschüler alarmierte seine ältere Schwester, woraufhin die beiden Einbrecherinnen ohne Beute die Flucht ergriffen. Was die beiden nicht wussten: Im Flur der Wohnung gab es eine Videokamera – und die zeigt die Täterinnen.

Sie flog durch die Kinder auf: Die Täterin lief durch die Räume, während die andere an der Haustür Wache hielt. (Quelle: Polizei Essen)



Laut Fahndung war diejenige, die im Flur der Wohnung aufgenommen werden konnte, etwa 22 bis 28 Jahre alt und ist mit dunklen langen Haaren mit Haarspange sowie mit einem dunklen Oberteil und weißen Sneakers zu sehen. Ihre Komplizin an der Tür ist laut Polizei zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatte einen braunen Dutt und ein rosa Oberteil an.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Identität der Frauen geben können, sich unter 0201-8290 zu melden. Sie werden in einer Fahndung wegen Wohnungseinbruchdiebstahl gesucht.