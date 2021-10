Polizei sucht Männer

20-Jährigen geschlagen und ausgeraubt – Fahndung

10.10.2021, 15:20 Uhr | t-online

In Essen bittet die Polizei um Hilfe auf der Bevölkerung: Nach einem brutalen Raub auf einen 20-Jährigen sucht sie nach zwei Tatverdächtigen.

Die Polizei sucht mit Phantombildern nach zwei Männern, die in Essen-Horst einen 20-jährigen Mann ausgeraubt haben sollen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 18. September in einem Park an der Dahlhauser Straße Ecke Höntroper Straße.

Das Opfer lief nach Polizeiangaben gegen 2 Uhr nachts in einer Grünanlage. Dort sollen die beiden Tatverdächtigen und ein weiterer Unbekannter ihn verbal angegangen und unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Als sich der 20-Jährige aufrichtete, schlugen und traten die Männer weiterhin auf das Opfer ein. Ein dritter Mann verletzte ihn außerdem leicht mit einem Messer.

Fahndung in Essen: Wer hat die Tatverdächtigen gesehen?

Nach dem Raub flüchteten die Männer samt gestohlenem Bargeld in Richtung Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hinweise zu den Personen.

Beide Tatverdächtigen sollen schlank sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Sie sind circa 20 bis 25 Jahre alt und haben eine dunkle Hautfarbe. Sie sprachen deutsch. Einer der Täter trug eine Nike Cap mit glänzendem Logo. Zeugen, die etwas zu den Tätern sagen können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden.