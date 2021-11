Essen

Dank Lara Prasnikar: Eintracht-Frauen siegen in Leverkusen

21.11.2021, 20:43 Uhr | dpa

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bleiben in der Bundesliga auf Tuchfühlung zu Tabellenführer VfL Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann am Sonntagabend bei Bayer Leverkusen mit 1:0 (1:0). Das Siegtor erzielte Lara Prasnikar in der 26. Minute. Die Eintracht liegt damit einen Zähler hinter Wolfsburg und punktgleich mit dem deutschen Meister FC Bayern München auf Rang drei.