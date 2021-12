Essen

Regen, Schnee und stürmische Böen: Kaltstart in die Woche

04.12.2021, 16:43 Uhr | dpa

Nass, kalt und windig geht es in Nordrhein-Westfalen in den Sonntag. Am Samstagabend und in der Nacht kann der Regen angesichts sinkender Temperaturen vor allem im Bergland in Schnee übergehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Das sind vor allem gute Nachrichten für die Wintersportgebiete im Sauerland. Dabei kann es in Höhenlagen auch zu stürmischen Böen kommen.

Der Wind flaut am Sonntag ab - es wird insgesamt ein ungemütlicher Tag mit schauerartigem Regen. In Ostwestfalen kann es auch in tieferen Lagen Schneefall geben. Die Temperaturen rangieren am Nachmittag zwischen vier und sieben Grad. In der Nacht zum Montag kühlt es in NRW laut den Prognosen auf zwischen ein und minus drei Grad ab. Zum Wochenstart am Montag besteht daher laut Wetterdienst Glättegefahr. Im Laufe des Tages ist es zumeist niederschlagsfrei, aber bewölkt.