Essen

Wolken und Sprühregen in Nordrhein-Westfalen

15.12.2021, 08:15 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen ist am Mittwoch mit mildem Wetter zu rechnen. Am Vormittag werde es neblig-trüb und bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages seien örtlicher Sprühregen sowie einzelne Auflockerungen, besonders im Südwesten, möglich. Die Temperaturen erreichen maximal sechs bis zehn Grad. In der Nacht zu Donnerstag halte die Bewölkung bei Tiefstwerten zwischen sieben bis vier Grad an.

Auch am Donnerstag bleibt es laut DWD überwiegend bedeckt, selten tritt Sprühregen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und neun Grad.