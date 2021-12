Essen

Milde Temperaturen in NRW: Trockene Silvesternacht erwartet

31.12.2021, 12:21 Uhr | dpa

Der Jahreswechsel wird in Nordrhein-Westfalen von wenig winterlichem Wetter begleitet. Es werde "sehr mild", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in Essen. Die Höchstwerte liegen demnach am Freitag bei 13 bis 16 Grad, auch auf dem Kahlen Asten werden noch Temperaturen um 11 Grad erreicht. Am Nachmittag kann es vor allem im Norden des Landes etwas Regen geben, ansonsten bleibt es überwiegend trocken bei teils kräftigem Wind. Im Bergland sind auch stürmische Böen möglich.

In der Silvesternacht lässt der Wind dann nach. Im Norden ist noch vereinzelt Sprühregen möglich, im Süden bleibt es niederschlagsfrei.

Auch an Neujahr werden nach der DWD-Prognose milde Werte bis 16 Grad erwartet. Der Tag beginnt mit etwas Sprühregen im Norden, später lockert der Himmel von Süden her auf und es bleibt meist trocken.

Für Sonntag erwartet der Wetterdienst wieder Regenschauer, die zum Abend hin stärker werden. Ab Sonntagnachmittag bis in die Nacht könne es auch Gewitter mit Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometern geben. Die Temperaturen erreichen am Sonntag 12 bis 14 Grad.