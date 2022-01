Rettung über Drehleiter

Vier Verletzte bei Brand in Oberhausen

09.01.2022, 10:47 Uhr | dpa, t-online

Beim Brand eines Dachstuhls im Ruhrgebiet sind vier Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr musste in Oberhausen drei Personen retten, die das Gebäude nicht mehr selbst verlassen konnten.

In Folge eines Feuers im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses am Samstagabend in Oberhausen sind vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr konnten drei Hausbewohner das Gebäude aufgrund der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus nicht verlassen und mussten von der per Drehleiter Feuerwehr gerettet werden.



30 weitere Bewohner des betroffenen oder angrenzenden Gebäudes konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Die drei Geretteten sowie eine weitere Person wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Der Löscheinsatz dauerte bis in den frühen Sonntagmorgen hinein an.