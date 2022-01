Entschärfung noch heute

Weltkriegsbombe in Essen-Vogelheim gefunden

20.01.2022, 18:20 Uhr | t-online, jlk

Straßensperrung der Polizei bei einem Bombenfund in Essen (Archivbild): Anwohner in einem 500-Meter-Radius um den Fundort sollen ihre Häuser räumen. (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

Räumung in Essen-Vogelheim. In dem Stadtteil wurde ein explosives Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Entschärft werden soll die Bombe noch am selben Tag.

An der Gladbecker Straße im Essener Stadtteil Vogelheim wurde am Donnerstagnachmittag eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Diese muss noch am selben Tag entschärft werden. Das teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit.

Zur Sicherheit der Anwohner ordnete das Amt an, alle Gebäude im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle zu räumen.

Die Anwohner im Bereich zwischen 500 und 1.000 Metern um die Fundstelle sollen sich zum Zeitpunkt der Entschärfung im Gebäude zur abgewandten Seite des Fundorts aufhalten.



Weltkriegsbombenfund in Essen: Hinweise für Anwohner veröffentlicht

Die Bürger werden angewiesen, auf Lautsprecheransagen vor Ort zu achten. Hilfebedürftige Personen können sich beim Bürgertelefon unter 0201-1238-888 melden, so das Amt.

Erst am vergangenen Mittwoch wurde im Essener Südviertel eine Weltkriegsbombe gefunden und entschärft. Der Blindgänger hatte für massive Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr gesorgt.