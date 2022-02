Großeinsatz in Essen

Person mit Langwaffe gesichtet – Festnahme

11.02.2022, 14:38 Uhr | t-online, nhe

Polizei mit Blaulicht (Archivbild): In Essen-Katernberg kommt es zu einem größeren Einsatz. (Quelle: Marius Schwarz/imago images)

Großaufgebot an Einsatzkräften in Essen: Nachdem eine Person mit einer Waffe gemeldet worden war, umstellten Spezialeinsatzkräfte ein Haus. Eine Person wurde festgenommen.

In Essen-Katernberg ist die Polizei am Freitagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz ausgerückt. Die Einsatzkräfte seien über eine Person mit einer Langwaffe auf der Straße Schonnebeckhöfe informiert worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber t-online.

Die Person habe sich anschließend in einem Haus aufgehalten, welches durch das SEK umstellt wurde. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude – und nahmen eine Person in einer Wohnung fest. "Zugriff erfolgt", so die Sprecherin gegen 14.30 Uhr. Nähere Details, auch ob eine Waffe gefunden wurde, könne die Polizei derzeit noch nicht geben. Neben der Polizei und dem SEK waren auch Kräfte der Feuerwehr vor Ort.

Wegen des Einsatzes war die Straße Schonnebeckhöfe zwischen der Köln-Mindener-Straße und der Victoriastraße komplett gesperrt. Auch die Ruhrbahn musste in diesem Gebiet umgeleitet werden.