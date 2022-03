Brennende Gasflasche

Wohnungsbrand mit acht Verletzten – Frau in Lebensgefahr

13.03.2022, 17:13 Uhr | pb, t-online

Wohnungsbrand in Gelsenkirchen: Ein Hubschrauber brachte eine Frau, die in Lebensgefahr schwebt, in eine Spezialklinik. (Quelle: Justin Brosch)

Großeinsatz in Gelsenkirchen: Dort wurden bei einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus mehrere Personen verletzt – eine Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Fünf Kinder erlitten einen Schock, sie wurden von Einsatzkräften betreut.



In Gelsenkirchen sind am Sonntagnachmittag bei der Verpuffung einer Gasflasche mehrere Menschen verletzt worden: Die Wohnung geriet in Brand, eine Frau erlitt lebensgefährliche Verbrennungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher t-online sagte.

Ursache für die Verpuffung soll dem Sprecher zufolge eine in Brand geratene Campinggasflasche gewesen sein, die jedoch nicht explodierte. Einsatzkräften der Feuerwehr war es im Erdgeschoss der Wohnung im Stadtteil Scholven gelungen, die Gasflasche zu löschen. Fünf Kinder und eine erwachsene Person erlitten einen Schock, sie wurden vor Ort betreut.



Eine weitere Person soll an der Hand leicht verletzt worden sein. Die Feuerwehr sperrte den Bereich rund um die Feldhauser Straße weiträumig ab.