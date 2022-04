Entschärfung noch heute

Weltkriegsbombe in Essen gefunden – Bahnverkehr betroffen

04.04.2022, 13:51 Uhr | t-online, nhe

Bombenfund in Essen: Noch am Montag muss der gefundene Blindgänger entschärft werden. Einsatzkräfte bereiten sich auf eine Evakuierung vor. Im Laufe des Tages kommt es zu Behinderungen im Bahnverkehr.

In Essen-Altendorf ist am Montagvormittag eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe entdeckt worden. Wie die Stadt mitteilt, liegt der Blindgänger am Sportplatz an der Haedenkampstraße 72. Eine Entschärfung folgt noch am Montag. Wann genau, ist noch nicht bekannt.

Gebäude im Umkreis von 250 Metern um den Fundort werden bis zum Ende der Entschärfung evakuiert. Davon sind 440 Anwohner betroffen. Im Umkreis von 250 bis zu 500 Metern sollen sich Personen in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt sind. Das betrifft 3.035 Anwohner.

Der Evakuierungsradius: Auch eine S-Bahn-Strecke ist betroffen. (Quelle: Feuerwehr Essen)



Die Stadt richtet eine Evakuierungsstelle ein. Dabei werde auch die aktuell besondere Lage rund um das Coronavirus berücksichtigt. Das Bürgertelefon zum Bombenfund ist unter 0201/123-8888 erreichbar.

Da sich auch Bahnstrecken im Evakuierungskreis befinden, ist laut Stadt mit Behinderungen im ÖPNV zu rechnen. Für die Dauer der Entschärfung muss die Bahnstrecke zwischen Essen und Mülheim an der Ruhr komplett gesperrt gesperrt werden. Betroffen sind nach Auskunft von DB Regio gleich mehrere Regional- und S-Bahn-Züge. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.



Die Linien RE14, RB33, RE49, S1, S3 und S9 fahren zunächst normal weiter. "Wenn die Sperrstellen geschlossen und die Kreise zugezogen werden, wird der Halt Essen-West ausfallen und die Züge fahren dort ohne Halt durch", heißt es seitens der Stadt. Autofahrer werden zudem gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Ab 14.30 Uhr stellt das nahe des Fundortes gelegene Kronencenter seinen Betrieb ein. Alle Schulen im inneren und äußeren Kreis beenden den Unterricht ab circa 14.15 Uhr.

Erst am 22. März wurde eine Zehn-Zentner-Bombe im Stadtteil Huttrop entschärft. Dafür mussten 3.800 Personen evakuiert und die A40 und A50 gesperrt werden.