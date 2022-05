Mit einem Foto sucht die Polizei in Essen nach einem Mann, der vor einem Club in der Innenstadt einem Mann ins Gesicht geschlagen haben soll. Das Opfer war bei dem Angriff schwer verletzt worden.

Vor einem Club in Essen soll er zugeschlagen haben: Die Polizei fahndet nach einer Auseinandersetzung am Kopstadtplatz mit einem Foto nach einem unbekannten Mann.

Er soll am 17. Oktober im vergangenen Jahr gegen 3 Uhr mit einem 29-J├Ąhrigen verbal aneinander geraten sein. In der Folge habe er dem Mann mit der Faust auf sein Auge geschlagen. Daraufhin sei der 29-J├Ąhrige gest├╝rzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen, teilten die Beamten am Dienstag mit.