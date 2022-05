Aktualisiert am 13.05.2022 - 11:43 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Terrorverdacht in Essen ÔÇô Haftbefehl gegen Sch├╝ler

Am Donnerstag ist ein mutma├člicher Anschlagsplan auf eine Schule in Essen verhindert worden. Nun wurde Haftbefehl gegen den minderj├Ąhrigen Tatverd├Ąchtigen erlassen. Die Vorw├╝rfe wiegen schwer.

Nach dem vereitelten mutma├člichen Bombenanschlag auf eine Schule in Essen haben die Ermittler gegen den verd├Ąchtigen 16-j├Ąhrigen Sch├╝ler einen Haftbefehl beantragt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, eine schwere staatsgef├Ąhrdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in D├╝sseldorf am Freitag auf Anfrage mit.