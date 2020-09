Erstes Spiel in Tischtennis-Bundesliga

TTC OE Bad Homburg mit Niederlage gegen Neu-Ulm zufrieden

07.09.2020, 13:04 Uhr | t-online

Die Bundesliga-Premiere im Tischtennis für den TTC OE Bad Homburg endete gegen den TTC Neu-Ulm mit 1:3. Für Spieler Gustavo Tsuboi ist das trotzdem ein Grund zur Freude.

Der Tischtennisverein TTC OE Bad Homburg aus der Nähe von Frankfurt hat in seinem ersten Spiel in der Bundesliga zwar gegen den TTC Neu-Ulm verloren – so überlegen wie erwartet war der Gegner aus Schwaben aber nicht.

Das Spiel endete am Sonntag mit 1:3 für Neu-Ulm. Der 35-Jährige Gustavo Tsuboi verhalf dem Zweitliga-Meister Bad Homburg gleich im Auftaktspiel gegen den Russen Vladimir Sidorenko vom TTC Neu-Ulm zum ersten Einzelsieg in der Bundesliga.

Auch wenn es am Ende eine Niederlage war – die Fans zeigten sich mit dem Neuzugang aus Brasilien und dem ersten Bundesliga-Match des TTC OE zufrieden.



Tsuboi soll laut Trainer Tobias Kirch im Team das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und der "Leader" werden. Seine Teamkollegen Rares Sipos, Lev Katsman, Maksim Grebnev und Nils Hohmeier sind erst zwischen 18 und 22 Jahre alt. Mit Tsubois Erfahrung und den jungen Spielern will Bad Homburg sich jetzt in der Bundesliga etablieren.